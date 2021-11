Prediksi Susunan Pemain Juventus vs Zenit di Liga Champions Malam Ini, Morata & Dybala Duet

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Juventus vs Zenit di Liga Champions via Live Streaming Champions TV, Alvaro Morata dan Paulo Dybala main

Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Juventus vs Zenit di laga Liga Champions, Rabu (03/11/2021). Alvaro Morata dan Paulo Dybala main.

Siaran Langsung Liga Champions antara Juventus vs Zenit mulai pukul 03.00 WIB.

Link Live Streaming Juventus vs Zenit di laga Liga Champion bisa diakses via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan tak via Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Paulo Dybala dan Alvaro Morata main.

Duel Juventus vs Zenit di Liga Champions dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Juventus sedang mengalami periode buruk akhir-akhir ini. Si Nyonya Tua selalu gagal meraih kemenangan dalam 3 laga beruntun.

Kemenangan terakhir yang diraih skuad asuhan Massimiliano Allegri adalah saat bersua Zenit di pekan ke-3 UCL, 20 Oktober lalu.

Sejak saat itu hingga sekarang, hasil terbaik Juve hanya 1 kali seri. Sementara 2 laga sisanya berakhir dengan kekalahan.

Lain halnya dengan yang dialami oleh Zenit. Sejak kalah 0-1 dari Juventus leg pertama, tim asuhan Sergei Semak mampu bangkit di 2 laga selanjutnya.

Tak tanggung-tanggung, selisih kemenangan mereka dalam sejumlah laga tersebut cukup jauh.

Douglas Santos dan kolega mampu mengalahkan Spartak Moscow 7-1, kemudian menggilas Dinamo Moscow 4-1.