Prediksi Susunan Pemain PSG Pati vs Persis Solo di Liga 2, Beto Goncalves Main

Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming PSG vs Persis Solo di Liga 2 2021 via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming PSG vs Persis Solo di Jadwal Liga 2 2021, Rabu (03/11/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar. Beto Goncalves main.

Siaran Langsung Liga 2 2021 laga antara PSG Pati vs Persis Solo via Live Streaming TV Online Vidio.com pukul 20.30 WIB.

Link Live Streaming PSG vs Persis Solo ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan tak via Live Streaming Indosiar karena free to air. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Herman Dzumafo main.

Duel PSG Pati vs Persis Solo di Liga 2 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com dan tak di Indosiar.

Persis sudah bersiap melanjutkan torehan impresif yang digapai selama berlangsungnya putaran pertama Liga 1 2022 lalu.

Eko Purdjianto sebagai pelatih Laskar Samber Nyawa berharap pasukannya bisa semakin solid di putaran kedua.

Kembali tampil di Stadion Manahan menjadi keuntungan tersendiri bagi Persis yang memang biasa menjamu lawan-lawannya di stadion kebanggaan warga Solo ini.

Kendati demikian, Eko memastikan bahwa pihaknya akan tetap melakukan evaluasi terhadap kinerja tim.

Duel meladeni PSG Pati bakal menjadi tantangan awal bagi Persis untuk kembali menuai hasil positif selama bergulirnya kompetisi Liga 2 2021. "Kita benahi, Alhamdulillah kita masih di Solo (putaran kedua). Tetap akan kita evaluasi dan semoga tim ini tambah solid ke depannya," tutur Eko Purdjianto, dikutip dari situs web klub.

Persis Solo saat ini memuncaki klasemen Grup C Liga 2 2021 dengan torehan 11 poin. Alberto "Beto" Goncalves dan kolega menutup putaran pertama dengan kemenangan 2 gol tanpa balas atas PSCS Cilacap, Selasa (26/9).