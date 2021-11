SESAAT LAGI, Live Indosiar! RANS Cilegon FC vs Dewa United Liga 2, Adu Tajam Striker Gaek

RANS Cilegon FC vs Dewa United di Jadwal Liga 2 2021, Selasa (02/11/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar jadi pembuktian dua striker gaek, Herman Dzumafo & Patrich Wanggai. foto Herman Dzumafo. foto Dzumafo Herman (no 9) saat masih membela PSPS Pekanbaru pada laga Indonesia Super Liga (ISL).

Deluxe Unicorn memimpin klasemen Liga 2 Grup B dengan keunggulan 5 angka dari RANS Cilegon FC.

Dalam putaran pertama lalu, Dewa United mampu unggul telak dari RANS Cilegon FC dengan skor 3-1. Dengan kondisi yang tidak banyak berubah, Deluxe Unicorn berpeluang meraih kemenangan kedua atas RANS Cilegon FC yang berjuluk The Prestige Phoenix.

Kendati demikian, Kas Hartadi tetap berharap Dewa United tidak cepat puas. Menurut eks pelatih Sriwijaya FC itu, perjalanan masih panjang dan banyak fase yang perlu untuk dilewati. Kemenangan demi kemenangan mesti terus diraih.

"Sejak kami memulai pertandingan pertama, saya mengingatkan kepada semua pemain untuk jangan cepat berpuas diri dan besar kepala. Kompetisi masih panjang, masih ada putaran kedua, masih ada 8 besar, semifinal, sampai final," ungkapnya, dikutip laman resmi PT LIB.

"Jadi ini bukan untuk puas diri, yang terpenting kami tetap berlatih lebih keras lagi. Semoga dalam pertandingan kedepan kami terus meraih kemenangan," tegas pria kelahiran Solo itu.

Line up Dewa United saat ujicoba guna persiapan Liga 2 2021.(Instagram Dewa United) (Kompas.com)

Di atas lapangan, perang bintang bakal tersaji dalam partai kali ini. Pasalnya, kedua kubu diperkuat sejumlah pilar yang sarat pengalaman dan telah lama malang melintang di Liga Indonesia level teratas.