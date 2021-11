Susunan Pemain & Link Streaming Dynamo Kyiv vs Barcelona di Liga Champions Malam Ini, Pique Absen

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Dynamo vs Barcelona di Liga Champions via Live Streaming Champions TV, Gerard Pique absen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Dynamo vs Barcelona di laga Liga Champions, Rabu (03/11/2021) via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan tak via Siaran Langsung SCTV. Gerard Pique absen.

Siaran Langsung Liga Champions antara Dynamo Kyiv vs Barcelona via Live Streaming TV Online Vidio dan via Live Streaming SCTV karena free to air saja mulai pukul 03.00 WIB.

Link Live Streaming Dynamo vs Barcelona di laga Liga Champion bisa diakses via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan tak via Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Gerard Pique terkonfirmasi absen.

Duel Dynamo Kyiv vs Barcelona di Liga Champions dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Barca berupaya memperlebar peluang lolos ke fase berikutnya dengan meraih kemenangan di laga nanti.

Saat ini Barcelona masih tertahan di urutan 3 klasemen Grup E, baru mengumpulkan 3 poin.

Blaugrana telah menelan 2 kekalahan dan hanya mengemas 1 kemenangan dalam 3 laga terakhir yang mereka jalani.

Meskipun begitu, peluang Barca lolos ke babak 16 besar Liga Champions 2021 masih terbuka.

Syaratnya, Marc-Andre Ter Stegen dan kolega mesti menyudahi 3 laga selanjutnya dengan kemenangan, dimulai sejak laga kontra Kiev besok malam.

Estimasi total poin yang bakal diperoleh Barca jika sukses meraih kemenangan dalam 3 laga selanjutnya adalah 12. Setidaknya mereka bisa finis di urutan ke-2.