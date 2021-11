Jadwal Liga 2 Hari Ini Live Indosiar PSG Pati vs Persis Solo, Persewar vs Sulut United di TV Online

Jadwal Liga 2 Hari Ini tayang via Siaran Langsung Indosiar ada PSG Pati vs Persis Solo, Persewar vs Sulut United & PSBS vs Mitra Kukar di TV Online

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Liga 2 via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming di vidio, Rabu (3/11/2021). Ada empat laga yang akan bertanding yakni PSBS Biak vs Mitra Kukar, PSPS Riau vs Semen Padang, Persewar vs Sulut United dan PSG Pati vs Persis Solo.

Hanya PSG vs Persis Solo yang akan tayang via Siaran Langsung TV Indosiar. Sementara tiga laga lainnya di Liga 2 akan disiarkan secara langsung via Live Streaming OChannel dan Live Streaming TV Online di Vidio.

Pada Jadwal Liga 2 2021, PSG Pati vs Persis Solo yang tayang via Siaran Langsung Indosiar berada dalam performa yang bagus. Duel menarik lainnya adalah Persewar vs Sulut yang tayang via Live Streaming Vidio.

PSBS Biak vs Mitra Kukar akan berlaga terlebih dahulu yakni pukul 15.15 Wib dan bisa disaksikan via Live Streaming Vidio

Pada duel menarik sehari sebelumnya, Rans Cilegon FC vs Martapura Putra Dewa keduanya pernah bertemu di awal kompetisi.

Saat itu RANS Cilegon FC menjalani debut pada Liga 2 Indonesia 2021.

Sayang laga operdana di kasta kedua LIga Indonesia itu tercoreng oleh Martapura Dewa United.

Klub milik Raffi Ahmad, RANS Cilegon FC, menderita kekalahan pada laga perdana Liga Indonesia grup B, dengan skor cukup telak atas Martapura Dewa United 3-1.

Di laga besok malam itu merupakan kesempatan besar bagi RANS Colegon FC untuk membalas kekalahan menyakitkan atas tuan rumah grup Martapura Dewa United main lima kali, poin 15

Di klasemen sementara Martapura Dewa United juga masih jauh unggul poin yakni meraup poin sempurna lima kali main poin 15.