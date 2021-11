Jadwal Liga 2, PSMS vs KS Tiga, Persiba vs Kalteng Putra & Babel vs Sriwijaya FC Ada Titus Bonai

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 2 hari ini via Live Streaming Indosiar, Kamis (4/11/2021). Ada enam tim yang akan berlaga diantaranya duel PSMS vs KS Tiga Naga, Persiba vs Kalteng Putra dan Babel vs Sriwijaya FC.

Semua pertandingan di Jadwal Liga 2 akan disiarkan secara live streaming tv online di Vidio dan tak siaran langsung Indosiar.

Pada Jadwal Liga 2 2021, Kamis besok laga akan di mulai secara bergantian diawali laga PSMS Medan vs KS Tiga Naga mulai pukul 15:15 dilanjutkan Persiba Balikpapan vs Kalteng Putra pukul

18:15 dan terakhir Babel United vs Sriwijaya FC pukul 20:30 WIB.

Dari tiga laga duel sengit terjadi pada PSMS Medan vs KS Tiga Naga berlangsung di Stadion Kaharudin Nasution, Pekanbaru.

Baca juga: LIVE Indosiar! Susunan Pemain & Link Streaming PSG Pati vs Persis Solo Liga 2 Malam Ini, Beto Main

Baca juga: Jadwal Liga 2 Hari Ini Live Indosiar PSG Pati vs Persis Solo, Persewar vs Sulut United di TV Online

Pada pertandingan putaran kedua ini, PSMS Medan bakal diperkuat rekrutan anyar mereka, Titus Bonai.

Eks mesin gol Persipura itu dipastikan bergabung ke PSMS Medan kemarin, Selasa (2/11/2021).

"Selamat datang Titus Bonai. Mari berjuang bersama demi lambang tembakau di dada," tulis PSMS Medan di akun Instagram mereka.

Titus Bonai diharapkan dapat menambah daya gedor tim berjuluk Ayam Kinantan ini.

Apalagi performa PSMS Medan sepanjang putaran pertama Liga 2 2021 belum terlalu maksimal.

Aksi bomber tim nasional Indonesia, Titus Bonai, saat tampil dalam laga persahabatan melawan Kyrgyzstan di SUGBK, Jumat (1/11/2013). (Roderick Adrian Mozes/Kompas.com)

Baca juga: Hasil & Klasemen Liga 2, Dewa United Sempurna, Persis Solo Gagal Digeser, Kejutan Sulut United

Mereka hanya berada di peringkat 3 Grup A Liga 2 dengan raihan 6 poin dari 5 pertandingan yang telah dimainkan.