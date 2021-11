Jelang Laga AC Milan vs Porto diLiga Champions Live Streaming Lima Fakta Menarik Rossoneri

BANJARMASINPOST.CO.ID - Preview dan Live Streaming AC Milan vs Porto di laga Liga Champions, Kamis (04/11/2021) via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan tak via Siaran Langsung SCTV.

Siaran Langsung Liga Champions antara AC Milan vs FC Porto via Live Streaming TV Online Vidio dan via Live Streaming SCTV karena free to air saja mulai pukul 00.45 WIB.

Link Live Streaming AC Milan vs Porto di laga Liga Champion bisa diakses via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan tak via Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini,

Duel AC Milan vs FC Porto di Liga Champions dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Baca juga: Line Up & Link Streaming TV Online AC Milan vs Porto di Liga Champion Malam Ini, Giroud Main

Baca juga: Krisis AC Milan Saat Duel Penentuan di Liga Champions Kontra FC Porto, Ini Prediksi Susunan Pemain

Statistik utama jelang laga matchday 4 Liga Champions Rossoneri.

Dilansir situs resminya, AC Milan kembali beraksi di Liga Champions di San Siro dinihari anti.

Rossoneri menjamu Porto saat mereka mencari balas dendam atas kekalahan 1-0 di Dragão dua minggu lalu.

Pertandingan melawan tim Conceição akan menjadi vital bagi kemungkinan kemajuan Rossoneri di Eropa.

Saat laga AC Milan vs Porto semakin dekat dengan kick-off, mari kita lihat beberapa statistik dan fakta menarik dari pertandingan ini:

Penyerang AC Milan asal Swedia Zlatan Ibrahimovic menembak untuk mencetak gol kedua timnya selama pertandingan sepak bola Serie A Italia antara AC Milan dan Lazio di Stadion San Siro di Milan, pada 12 September 2021. (Isabella BONOTTO / AFP)

1- AC Milan dan Porto telah bertemu sepuluh kali di kompetisi Eropa.