Jelang Liverpool vs Atletico di Liga Champions, Luis Suarez ke Anfield Jadi Sorotan Buat Fan Marah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jelang laga Liverpool vs Atletico di laga Liga Champions, Kamis (04/11/2021) ini perhatian terju pada sosok striker tim tamu.

Luiz Suarez bakal jadi perhatian karena di bakal kembali ke Anfield kandang Liverpool tim yang lama pernah dia bela.

Laga bisa disaksikan via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan via Siaran Langsung SCTV.

Siaran Langsung Liga Champions antara Liverpool vs Atletico Madrid via Live Streaming TV Online Vidio dan via Live Streaming SCTV karena free to air saja mulai pukul 03.00 WIB.

Luis Suarez mencetak 82 gol hanya dalam tiga setengah musim untuk Liverpool, tetapi akan berharap untuk memberikan kekalahan pada majikan lamanya saat Atletico Madrid datang ke kota pada Rabu malam

Jurgen Klopp meninjau pertandingan Liverpool dengan Atletico Madrid Ini mungkin hanya pertandingan lain untuk pemenang serial Luis Suarez, tetapi akan ada bumbu tambahan ketika Atletico Madrid menghadapi Liverpool.

Setelah menjadi pahlawan The Kop, Suarez akan berusaha membalas dendam pada pendukung yang sama yang membidiknya saat dia kembali baru-baru ini.

Luiz Suarez setelah mencetka gol le gawang Real Madrid, Minggu (23/12/2017) malam. (Twitter La liga)

Kembali pada tahun 2019, penyerang itu membuat marah penggemar The Reds karena kejenakaan di kedua leg semifinal Liga Champions yang dramatis ketika ia masih bersama Barcelona.

Suarez tertawa terbahak-bahak di wajah Andy Robertson di Camp Nou ketika Blaugrana mencetak gol ketiga mereka saat kemenangan dominan di leg pertama.

Dia juga dituduh mencoba membuat pemain Liverpool diusir keluar lapangan saat Jurgen Klopp menyelesaikan comeback bersejarah mereka kembali di Merseyside.