Jelang Real Madrid vs Shakhtar di Liga Champions, Benzema Kembali ke Skuad, 5 Pemain Lain Cedera

BANJARMASINPOST.CO.ID - Preview dan Live Streaming Real Madrid vs Shakhtar di laga Liga Champions, Kamis (04/11/2021) via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan via Siaran Langsung SCTV. Benzema sudah fit.

Karim Benzema kembali ke skuad Real Madrid untuk pertandingan Liga Champions melawan Shakhtar Donetsk pada dinihari nanti.

Striker Prancis ini diistirahatkan untuk kemenangan LaLiga Santander akhir pekan atas Elche.

Dengan tiga poin yang sangat penting bagi Los Blancos, Carlo Ancelotti akan berharap bahwa nomor 9-nya dapat membimbing mereka menuju kemenangan dalam apa yang kemungkinan akan menjadi pertemuan yang sulit.

Terlepas dari kembalinya pemain Prancis itu, Real Madrid tidak akan memiliki banyak pemain untuk pertandingan di Estadio Santiago Bernabeu.

Para pemain Real Madrid merayakan gol Sergio Ramos ke gawang Barcelona pada laga El Clasico di Stadion Camp Nou, 24 Oktober 2020.(AFP/LLUIS GENE) (Kompas.com)

Gareth Bale, Mariano Diaz, Rodrygo Goes, Fede Valverde dan Dani Ceballos semuanya absen karena cedera.

Ancelotti mengawasi pelatihan hari Selasa di Valdebebas, saat para pemain mengambil bagian dalam sesi rondo, latihan fisik, latihan penguasaan bola dan latihan taktis, diikuti dengan pertandingan latihan.