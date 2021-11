Keberadaan Nindy Ayunda saat Olla Ramlan Pamer Momen Kembali Berkumpul Dengan Ashanty Disinggung

BANJARMASINPOST.CO.ID - Cukup lama tak pernah terlihat kumpul bersama, akhirnya Olla Ramlan pamerkan momen kala dirinya kembali menghabiskan waktu dengan Ashanty, Ussy Sulistiawaty, hingga Ririn Ekawati.

Namun menariknya dalam momen tersebut, keberadaan Nindy Ayunda yang sebelumnya ikut tergabung dalam geng mereka jadi sorotan.

Seperti yang diketahui bersama, beberapa waktu lalu Olla Ramlan sempat terlibat perang dingin dengan Nindy Ayunda yang notabene adalah sahabatnya sendiri.

Penyebabnya, Olla Ramlan mengaku mendapat rekaman voice note yang berisi suara Nindy Ayunda itu.

Dalam rekaman tersebut, Olla mendengarkan perihal Nindy Ayunda yang tengah membicarakan soal dirinya.

Meski mengaku tak mau mempermasalahkan isi rekaman yang membicarakan tentang dirinya, Olla tak menampik bahwa dirinya cukup merasa kecewa dengan sikap Nindy.

Semenjak saat itu pula lah hubungan antara Olla Ramlan dengan Nindy Ayunda perlahan menjauh.

Setelah sekian lama tak ada kabar kelanjutan perihal genk mereka, akhirnya lewat unggahan di akun instagram miliknya, Selasa (2/11/2021) Olla tampak kembali berkumpul dengan Ashanty, Ussy Sulistiawaty, hingga Ririn Ekawati.

"Finally, setelah sekian purnama,

Thank you @vienam for having me," tulis Olla.