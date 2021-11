Live SCTV! Line Up & Link Streaming Real Madrid vs Shakhtar di Liga Champions Malam Ini, Hazard Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Real Madrid vs Shakhtar di Liga Champions via Siaran Langsung SCTV & Live Streaming Champions TV, Eden Hazard main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Real Madrid vs Shakhtar di laga Liga Champions, Kamis (04/11/2021) via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan via Siaran Langsung SCTV. Eden Hazard main.

Siaran Langsung Liga Champions antara Real Madrid vs Shakhtar Donetsk via Live Streaming TV Online Vidio dan via Live Streaming SCTV karena free to air saja mulai pukul 00.45 WIB.

Link Live Streaming Real Madrid vs Shakhtar di laga Liga Champion bisa diakses via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan via Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Eden Hazard main.

Duel Real Madrid vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Atletico di Liga Champions Live SCTV Malam Ini, Mo Salah Main

Baca juga: Jadwal Liga Inggris Live SCTV & Mola TV Pekan Ini, Derby Man United vs Man City, Chelsea & Liverpool

Baca juga: Jadwal Liga Italia Pekan Ini Live RCTI, Derby Milan vs Inter & Juventus vs Fiorentina

Real Madrid saat ini menempati peringkat ke-2 di Grup D Liga Champions 2021/2022 di bawah Sheriff Tiraspol.

Sementara Shakhtar Donetsk berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan belum pernah mencetak gol dalam 3 pertandingan.

Di matchday 4 Liga Champions 2021, peluang Shaktar Donetsk untuk meraih poin pertamanya akan sulit.

Pasalnya, Real Madrid sedang memiliki tren bagus dan tidak terkalahkan dalam 4 laga terakhir.

Lini depan Real Madrid hanya mencetak 2 gol dalam 2 laga terakhir.

Hal itu disebabkan absennya sejumlah pemain karena cedera, salah satunya adalah bomber utama, Karim Benzema.