Live SCTV, Liverpool vs Atletico Liga Champions Misi Susul Bayern & Juventus ke 16 Besar

Misi khusus meraih tiket ke 16 besar di laga yang Link Live Streaming Liverpool vs Atletico di laga Liga ChampionPenyerang Liverpool asal Mesir Mohamed Salah (ke-2-kanan) berebut bola dengan pemain tengah Atletico Madrid asal Prancis Thomas Lemar (kiri) dan bek Atletico Madrid Spanyol Mario Hermoso (kedua-kiri) selama pertandingan sepak bola Grup B Liga Champions UEFA antara Atletico Madrid dan Liverpool di stadion Wanda Metropolitano di Madrid pada 19 Oktober 2021. Hasil babak pertama laga Atletico Madrid vs Liverpool berakhir dengan skor 2-2, Rabu (20/10/2021).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ada misi khusus saat Liverpool vs Atletico di laga Liga Champions, Kamis (04/11/2021) ini. laga bisa disaksikan via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan via Siaran Langsung SCTV.

Siaran Langsung Liga Champions antara Liverpool vs Atletico Madrid via Live Streaming TV Online Vidio dan via Live Streaming SCTV karena free to air saja mulai pukul 03.00 WIB.

Misinya yakni meraih tiket ke 16 besar di laga yang Link Live Streaming Liverpool vs Atletico di laga Liga Champion bisa diakses via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan via Siaran Langsung SCTV ini.

Duel Liverpool vs Atletico Madrid di Liga Champions dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Baca juga: Jadwal Liga Inggris Live SCTV & Mola TV Pekan Ini, Derby Man United vs Man City, Chelsea & Liverpool

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Atletico di Liga Champions Live SCTV Malam Ini, Mo Salah Main

Sudah dua tim merebut tiket babak 16 besar Liga Champions 2021-2022.

Dua tim itu yakni Bayern Muenchen dan Juventus yang ertanding malam tadi.

Bayern dan Juventus melaju ke 16 besar Liga Champions usai lawan masing-masing pada matchday keempat, dini hari tadi.

Bayern Muenchen menang telak 5-2 atas Benfica di Stadion Allianz Arena, Rabu (3/11/2021) dini hari WIB.

Juventus menang 4-2 atas Zenit St Petersburg di kandang sendiri, Allianz Stadium.

Penyerang Juventus, Moise Kean, mencetak gol ke gawang AS Roma usai menerima pantulan dari sang rekan Rodrigo Bentancur dalam laga Liga Italia 2021-2022 di Stadion Allianz, 17 Oktober 2021.(MARCO BERTORELLO/AFP) (Kompas.com)

pada jadwal Liga Champions malam ini Liverpool vs Atletico Madrid matchday 4 Grup B direncanakan berlangsung di Stadion Anfield, Kamis (4/11/2021) dini hari WIB.