Prediksi Live Streaming Persela vs Persib di Liga 1, Adu Tajam Ivan Carlos & Wander Luiz

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Persela vs Persib di Jadwal Liga 1 2021, Kamis (04/11/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar. Adu gol Ivan Carlos dan Wander Luiz.

Siaran Langsung Liga 1 2021 laga antara Persela Lamongan vs Persib Bandung via Live Streaming TV Online Vidio.com pukul 20.30 WIB.

Link Live Streaming Persela vs Persib ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan tak via Live Streaming Indosiar karena free to air. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, adu gol Ivan Carlos dan Wander Luiz.

Duel Persela Lamongan vs Persib Bandung di Liga 1 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com dan tak di Indosiar tautan setelah artikel ini.

Persiapan Persib Bandung untuk menghadapi Persela Lamongan, Kamis (4/11/2021) malam, tampaknya tidak main-main.

Meskipun cuaca hujan, pasukan Robert Alberts tetap melaksanakan latihan dengan serius.

Pada Selasa (2/11/2021) misalnya, Persib kembali menggelar latihan bersama di Lapangan Yogyakarta Independent School (YIS).

Dalam sesi latihan kali ini, pelatih kiper Persib, Luizinho Passos, kembali terlihat bersama tim.

Passos beberapa minggu terakhir absen bersama Persib karena harus mengikuti kursus pelatih Lisensi C Diploma PSSI di Bali.

Pemain baru Persib Bandung Mohammed Bassim Rashid sudah ikut berlatih. (Tribunnews)

Selama di Bali, kiper Persib sempat berlatih dengan Yaya Sunarya dan Gatot Prasetyo.