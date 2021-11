Prediksi Susunan Pemain RB Leipzig vs PSG di Liga Champions Malam Ini Live Champions TV, Messi Absen

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Leipzig vs PSG di Liga Champions via Live Streaming Champions TV, Lionel Messi diragukan main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Leipzig vs PSG di laga Liga Champions, Kamis (04/11/2021) via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan tak via Siaran Langsung SCTV. Lionel Messi diragukan main.

Siaran Langsung Liga Champions antara RB Leipzig vs PSG via Live Streaming TV Online Vidio dan via Live Streaming SCTV karena free to air saja mulai pukul 03.00 WIB.

Link Live Streaming Leipzig vs PSG di laga Liga Champion bisa diakses via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan tak via Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, kemungkinan Lionel Messi terkendala fisik.

Duel RB Leipzig vs PSG di Liga Champions dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Baca juga: Krisis AC Milan Saat Duel Penentuan di Liga Champions Kontra FC Porto, Ini Prediksi Susunan Pemain

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung Liga Champion Live SCTV Malam Ini, Liverpool vs Atletico & Real vs Shakhtar

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Persela vs Persib Bandung di Liga 1 2021, Marc Klok Main & Vizcarra Absen

Kedua tim sama-sama sedang diliputi kepercayaan diri jelang laga nanti.

Leipzig tercatat tak pernah kalah dalam 3 laga terakhir, dengan rincian 2 kali menang dan 1 hasil imbang.

PSG juga demikian. Les Parisiens tak pernah kalah dalam 4 laga secara beruntun di semua ajang.

Terbaru, mereka berhasil mengalahkan juara bertahan Ligue 1 Prancis, Lille, dengan skor 2-1.

Jalannya pertandingan Leipzig vs PSG pekan ini diprediksi bakal sama serunya dengan pertandingan leg pertama, pada Jumat (19/10/2021) lalu.

Saat itu, kedua kesebelasan sama-sama tampil terbuka hingga terjadi banyak jual beli serangan.