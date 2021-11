Adaro Hadir Nyalakan Ilmu di Masa Pandemi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyebaran COVID-19 yang tak kunjung usai berhasil mempengaruhi berbagai sektor kehidupan tak terkecuali dunia pendidikan.

Sejak dinobatkan sebagai pandemi dunia pada Maret 2020, wabah ini mengubah cara hidup manusia dari

tatap muka seketika berganti ke layar kaca.

Selama Belajar Dari Rumah (BDR) para siswa mulai mengalami kejenuhan, begitu pula dengan orangtua yang mulai merasa terganggu lantaran harus mengurus anak dan pekerjaan di waktu yang sama.

Adaro Group sebagai perusahaan swasta yang peduli akan peningkatan kualitas pendidikan selalu hadir di tengah kondisi apapun berjalan meNyalakan lentera menerangi cakrawala di Nusantara.

29 Tahun Adaro tumbuh bersama masyarakat sekitar, berkomitmen saling berbagi dalam

meNyalakan Ilmu untuk generasi penerus guna kemajuan bangsa

(Yayasan Adaro Bangun Negeri)

Melalui program One to One Grand Match Adaro bersama Yayasan Pelayanan Kasih A&A Rachmat, Yayasan William & Lily, dan Yayasan Benny Subianto bersatu memajukan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia dengan memberikan bantuan beasiswa, penguatan PAUD hingga inovasi pembelajaran digital.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Adaro dan mitra melakukan penguatan ekosistem mendukung pengembangan PAUD-HI di Kabupaten Sumba Timur dan Barat.

Tak hanya PAUD, indahnya alam di negeri timur mendorong Adaro turut merevitalisasi pendidikan kejuruan khususnya Bidang Pariwisata Sumba Barat Daya.

Tak hanya terbelenggu pada keterbatasan, di tengah pandemi Adaro berinovasi melalui digitalisasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidikan dan peserta didik melalui program Indonesia Teaching Fellowships (ITF) dan Indonesia Learning Fellowship (ILF).

29 Tahun Adaro tumbuh bersama masyarakat sekitar, berkomitmen saling berbagi dalam

meNyalakan Ilmu untuk generasi penerus guna kemajuan bangsa

(Yayasan Adaro Bangun Negeri)

Melalui program ITF sebanyak 1.553 guru dari 698 sekolah di 10 kabupaten/kota mendapat bimbingan peningkatan kompetensi secara digital berkelanjutan dalam mengelola pembelajaran untuk membentuk siswa berkualitas.

Selain ITF, ada program ILF yang juga berkerjasama dengan Ruangguru dan turut merangkul 1.177 siswa kelas XII SMA untuk mendapatkan akses belajar online di Aplikasi sebagai persiapan menjelang ujian nasional dan ujian masuk perguruan tinggi .