Isi Kado Krisdayanti dan Raul Lemos untuk Ashanty Terekam, Ibu Azriel Kirimkan Hadiah Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Ashanty yang merayakan ulang tahun mendapat kiriman hadiah spesial dari Raul Lemos dan Krisdayanti.

Rupanya, hubungan baik yang terjalin antara keluarga Anang Hermansyah dan Krisdayanti hingga saat ini masih terus berlanjut.

Seusai kedua keluarga orang tua Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah tersebut menyelenggarakan makan malam bersama, kini perhatian KD pada Ashanty kembali terlihat.

Penyebabnya saat Ashanty merayakan ulang tahun ke-38 pada Kamis (4/11/2021) Krisdayanti dan Raul Lemos tampak mengirimkan hadiah pada ibu sambung Aurel Hermansyah tersebut.

Lewat unggahan story di akun instagram miliknya, Ashanty tampak memamerkan hadiah berupa karangan bunga berwarna merah muda yang dikirimkan Krisdayanti dan Raul Lemos.

"Makasih The Lemos,ya Allah Alhamdulillah, tuh happy birthday keep shining, The Lemos, see you thank you," ucap Ashanty.

Terlihat dalam video itu Krisdayanti mengirimkan Ashanty berbagai jenis bunga berwarna merah muda mulai dari mawar hingga anyelir.

Tampak pula surat ucapan yang diselipkan KD dan Raul Untuk Ashanty.

"Wishing you a great happy birthday Ashanty, Keep Shining from The Lemos Family," tulisnya.

hadiah kiriman Krisdayanti dan Raul Lemos untuk

Ashanty (instagram @ashanty_ash)

Di hari bahagia Ashanty, Aurel Hermansyah mengakui kalau ia bersama keluarganya, Anang Hermansyah dan anak-anaknya akan memberikan kejutan kepada Ashanty.