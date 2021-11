Jadwal Tayang MotoGP Portugal 2021 Live Trans 7, Latihan Bebas & Kualifikasi di TV Online MNC Sports

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan MotoGP Portugal 2021 seri lanjutan Moto2, Moto3 dan MotoGP 2021 yang disiarkan langsung via Live Streaming MNC Sports 2 serta Live Streaming Trans 7 di www.trans7.co.id untuk Race pada Minggu (7/11/2021).

Siaran Langsung MotoGP 2021, Moto2 dan Moto 3 via Live Streaming MotoGP Portugal 2021 adalah rangkaian Jadwal MotoGP 2021 yang bisa diakses via Live Streaming TV Online MNC Sports 2 dan Live Streaming Usee TV dan Race via Siaran Langsung Trans 7 di www.trans7.co.id

Rangkaian siaran langsung dan Live Streaming MotoGP 2021 dimulai sesi Free Practice di Jumat (5/11/2021) mulai dan akan berlangsung Race via Live Streaming Trans 7 dan Live Streaming MNC Sports 2 pada Minggu 7 November 2021.

Jadwal Live Streaming MotoGP Portugal 2021 via Siaran Langsung Trans 7 akan berlangsung. Sebelumnya, Sabtu 6 November 2021 dimulai latihan bebas 3 dan kualifikasi MotoGP 2021 via Live Streaming TV Online di Live Streaming Usee TV dan MNC Sports 2.

Jadwal MotoGP 2021 tinggal menyisakan dua seri.

MotoGP Portugal bakal jadi seri Eropa berikutnya jelang penutupan di Valencia.

Gelar juara dunia MotoGP sudah dikunci oleh pembalap Monster Yamaha Fabio Quartararo. P

oinnya sudah tak mungkin terkejar sehingga pembalap mungkin fokus untuk raih hasil lebih baik untuk musim depan.

Quartararo memastikan diri menjadi juara dunia MotoGP 2021 setelah finis keempat di MotoGP Emilia Romagna 2021.

Pria Prancis ini sudah tak lagi bisa dikejar pesaingnya dari Ducati Francesco Bagnaia.