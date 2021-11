Komentar Stefan William di Postingan Ria Andrews Bikin Heboh, Nama Celine Evangelista Disentil Fans

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah bercerai dari Celine Evangelista, aktor Stefan William sepertinya mencoba untuk move on. Bahkan, dia diisukan dekat Ria Andrews.

Kini, mantan kekasih Natasha Wilona itu malah tak segan-segan lagi memperlihatkan interaksinya di media sosial.

Setelah pamer kebersamaan di momen halloween, Stefan William kini mulai memperlihatkan atensinya pada Ria Andrews.

Seperti baru-baru ini, Stefan William tak segan membubuhkan komentar di postingan Ria Andrews.

Awalnya, Ria Andrews memposting foto sedang duduk dengan satu tangan menopang kepala.

Dia pun membuat caption berbahasa inggris. Isinya mulai terbiasa hidup di Indonesia.

Bahkan, dia mengulas soal Bali, mulai makanan, kafe, jalan-jalan di pantai hingga petualangan alam.

"Getting so used to the different lifestyle here that I feel like I’d be lost if I were back in the U.K. now.

The Bali lifestyle for me, is all about good food, working in cute cafes, beach walks, random nature adventures and dips in the pool or ocean when it’s too hot," tulis Ria.

Artinya : "Sangat terbiasa dengan gaya hidup yang berbeda di sini sehingga saya merasa seperti akan tersesat jika saya kembali ke Inggris sekarang.

Bagi saya, gaya hidup Bali adalah tentang makanan enak, bekerja di kafe-kafe lucu, jalan-jalan di pantai, petualangan alam acak, dan berenang di kolam renang atau laut saat cuaca terlalu panas."

Tak disangka, Stefan pun memberikan komentar meski singkat. "Joanna (emoji tersenyum lebar)," tulisnya.