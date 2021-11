Prediksi Susunan Pemain Persija vs Barito Putera di Liga 1 2021, Marko Simic & Rafinha Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Persija vs Barito Putera di Liga 1 2021 via Siaran Langsung Indosiar & Live Streaming Indosiar, Marko Simic main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Persija vs Putera di Jadwal Liga 1 2021, Jumat (5/11/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar. Marko Simic dan Rafinha main.

Kontra Barito Putera, Persija memiliki catatan yang kurang apik selama gelaran BRI Liga 1 seri kedua ini.

Sejauh ini, Persija baru meraih satu kemenangan, tiga laga lainnya berakhir dengan dua kekalahan dan satu hasil seri.

Catatan tersebut berbanding terbalik ketika gelaran BRI Liga 1 seri pertama, di mana Macan Kemayoran tak terkalahkan sejak pekan pertama hingga berakhir di pekan keenam.

Berdasarkan hal tersebut, tim besutan Angelo Alessio ini diyakini ingin memutus serangkaian hasil minornya dengan kemenangan di laga kontra Barito Putera nanti.

Di kubu lawan, Barito Putera tentunya ingin tampil maksimal di laga kontra Persija nanti, mengingat Barito Putera kini berada di zona degradasi dengan berada di peringkat ke -16.

Oleh karena itu, Laskar Antasari, julukan Barito Putera, diprediksi akan membidik poin penuh guna keluar dari zona degradasi di klasemen BRI Liga 1 musim ini.