Atasi Masalah BBM, Organda Kalsel Minta Penambahan Kuota dan Pompa Khusus

BANJARMASINPOST.CO.ID - BBM (bahan bakar minyak) berupa solar dan pertalite yang dalam beberapa waktu ini sering cepat habis di SPBU menjadi perhatian penting Organda (Organisasi angkutan darat) Kalsel.

Organda terus berupaya mencari solusi agar ketersediaan BBM solar dan pertalite cukup. Selain masalah kuota yang menjadi sorotan juga adanya pelangsir sehingga kedua BBM itu selalu cepat habis di SPBU.

Sekjen Organda Kalsel, H Edi Sucipto SH MH, mengatakan, soal pelangsir-pelangsir perlu disikapi serius oleh pihak berwenang agar tidak terus terjadi kekurangan BBM dan antre panjang saat kendaraan hendak mengisi bahan bakar di SPBU.

"Kami sudah bertemu pihak pemerintah Provinsi Kalsel dalam hal ini bidang perekonomian agar setiap daerah di Kalsel sama-sama ajukan penambahan kuota BBM ke DPR RI," ujarnya.

Edi mengatakan, Kalsel punya PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang terbilang tinggi namun kuota BBM-nya rendah. Kalah dengan provinsi tetangga yaitu Kalbar.

"Penduduk Kalbar kurang lebih 5 juta orang namun kuota BBM solar mendapat 392 KL (kilo liter) per tahun. Sedangkan Kalsel penduduknya 4 juta mendapat 259 KL per tahun. Kita berharap ada penambahan kuota BBM di Kalsel hingga 320 KL per tahun," kata Edi.

Saat bertemu dengan perwakilan Gubernur Kalsel Bidang perekonomian dikatakan bahwa pemerintah provinsi akan berunding dengan DPRD Kalsel untuk sama-sama ke Jakarta menemui wakil rakyat di DPR yang membidangi sumber daya energi.

Mengenai keperluan BBM Organda Kalsel, dipaparkan berjumlah 1.600 anggota dan yang aktif 800 anggota.

Jika per anggota perlu 100 liter per hari maka kebutuhan anggota Organda Kalsel sebanyak 80.000 liter per hari.

Selain penambahan kuota, Organda Kalsel juga memberi solusi mengatasi antrean panjang di SPBU adalah Pertamina menyediakan pompa khusus Organda.

"Pompanya kami yang beli. Pertamina yang melayani. Dengan begitu akan lebih mudah mengawasi operasionalnya sehingga kebutuhan BBM Organda tercukupi dan tak ada antrean panjang," jelasnya.

Sebenarnya, lanjut Edi, pada 2012 pernah ada pompa khusus dan saat itu masalah antrean selesai. Dan kali ini hal itu diajukan lagi ke Pertamina namun pihak Pertamina mengatakan penyediaan pompa khusus itu akan diaudit pihak berwenang.

"Kami sampaikan kepada Kepala Pertamina bahwa kami siap diaudit bahkan bersedia sebagai saksi untuk mendampingi Pertamina kalau ada pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," tandas Edi.

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)