BERLANGSUNG Live Indosiar Persipura vs Bali United di TV Online Liga 1 2021, Spasojevic Main

Sedang Berlangsung Link Live Streaming Persipura vs Bali United di Liga 1 2021 via Siaran Langsung Indosiar & Live Streaming Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang Berlangsung Live Streaming Persipura vs Bali United di Jadwal Liga 1 2021, Jumat (05/11/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar. Ilija Spasojevic main.

Siaran Langsung Liga 1 2021 laga antara Persipura Jayapura vs Bali United via Live Streaming TV Online Vidio.com pukul 18.15 WIB dan saat ini sedang berlangsung.

Link Live Streaming Persipura vs Bali United ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan tak via Live Streaming Indosiar karena free to air. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Marc Klok main, Esteban Vizcarra absen.

Duel Persipura Jayapura vs Bali United di Liga 1 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com dan tak di Indosiar.

Persipura menargetkan angka penuh demi keluar dari jurang papan bawah, sementara Bali United sedang on fire selepas sang kiper, Nadeo Arga Winata, mencatatkan clean sheet dalam 2 penampilan teraktual.

Selama gelaran Liga 1 2021 bergulir, Bali United masih tertahan di urutan 7 dengan 16 poin.

Tambahan angka maksimal pada partai pekan 11 berpeluang mengantarkan juara Liga 1 2019 itu untuk menembus 5 besar.

Setali tiga uang, performa Persipura terus menurun. Pasukan arahan Jacksen F Tiago itu menelan kekalahan dalam 4 pertandingan teraktual.

Terakhir, Tim Mutiara Hitam dihajar Persib dengan 3 gol tanpa balas.

Kartu merah yang diterima kiper utama Bali United, Wawan Hendrawan, dalam laga kontra PSM, Minggu (17/10), seolah menjadi keuntungan tersendiri bagi Nadeo Arga Winata.