Jadwal Liga 2, Rans FC vs Persekat, Dewa United vs Perserang & Persis vs Persijap Live Streaming

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 2 Pekan 7 via siaran langsung dan Live Streaming vidio, Senin (8/11/2021) dan Selasa (9/11). Ada masing masing tiga laga yang akan bertanding PSKC vs Badak lampung FC, Hizbul Wathan FC vs PSIM Yogyakarta dan Rans Cilegon FC vs Persekat.

Lalu Jadwal Liga 2 berikutnya PSG Pati vs PSCS Cilacap, Martapura Dewa United vs Perserang Serang dan Persis Solo vs Persijap yang tampil. Namun belum diketahui tim mana yang akan disiarkan secara langsung Indosiar dan live streaming TV Online di Vidio.

Pada Jadwal Liga 2 2021, duel yang menarik adalah Rans Cilegon FC vs Persekat. dan Persis Solo vs Persijap.

Laga PSG Pati vs PSCS Cilacap dan Martapura Dewa United vs Perserang Serang juga seru disaksikan.

PSKC vs Badak lampung FC yang digelar di Stadion Madya akan berlaga terlebih dahulu yakni pukul 15.15 Wib,

Laga Persis Solo vs Persijap yang akan berlangsung di Stadion Manahan akan menjadi ajang pelampiasan sakit hati Persis Solo.

kegagalan merebut poin penuhs etelah hanya bermain imbang melawan PSG Pati 1-1 membuat laju perolehan poin di kalsemen tertahan.

Oleh sebab itu sang pelatih Eko Pujianto akan memaksimalkan laga melawan Persijap Jepara.

Line up Dewa United saat ujicoba guna persiapan Liga 2 2021.(Instagram Dewa United) (Kompas.com)

Persijap Jepara yang tampil sendiri sukses mengalahkan Hizbul Wathan dengan skor tipis 2-0.

Gol tim berjulukan Laskar Kalinyamat dicetak oleh Crah Eka Angger pada menit ke-22.