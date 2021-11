KalselPedia - Profil Erini Junita Sari Dosen STIEI Banjarmasin, Pernah Petukaran Pelajar Switzerland

BANJARMASINPOST.CO.ID, KALSELPEDIA - Erini Junita Sari BA (Hons) MSc adalah seorang dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIEI) Banjarmasin pada Prodi Manajemen.

Ia juga Kepala Laboratorium Bahasa Asing di kampus tersebut sejak Januari 2018 hingga sekarang.

Erini adalah alumnus Coventry University, Inggris yang memperoleh gelar MSc pada International Business Coventry (2016) dan gelar Bachelor in Accounting & Finance dari Asia Pacific University, Kuala Lumpur, Malaysia (2014).



Sebelumnya, alumnus SMA Negeri 7 Banjarmasin, Ilmu Pengetahuan Sosial (2011) ini juga pernah menjadi siswi pertukaran pelajar FMS Oberaargau, Langenthal, Switzerland, pada Agustus 2009 hingga Juli 2010.

Saat ini di kampus, Erini adalah Pembina Organisasi Mahasiswa Pecinta Seni STIE Indonesia Banjarmasin dan Pembina Organisasi Debat Mahasiswa.

Pengalaman kerjanya sebelum menjadi dosen adalah Board of Advisors AIESEC Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin sebagai Penasihat Proyek Edukasi dan Proyek Lingkungan AIESEC ULM, pada Februari 2018 hingga Oktober 2019.

Erini juga pernah menajdi pengajar di Departemen Bahasa Asing, sebagai Guru Bahasa Inggris di Kunming, China, tepatnya mengajar di Yunnan Foreign School (SMP & SMA) di bawah GIP AIESEC China pada Maret– Juni 2015.

Semasa kuliah di Inggris ia bergabung di Indonesian Society of Coventry University, Inggris sebagi Wakil Presiden Indosoc Coventry University. Anggota Divisi Outgoing Expansion Program AIESEC in University of Warwick, Inggris.

Kuliah di Malaysia ia pernah menjabat Sekretaris AUISS Asia Pacific University of Technology & Innovation di Asia Pacific University Indonesian, Kuala Lumpur, Malaysia dan Asisten II Sekretaris Umum PPI (Persatuan Pelajar Indonesia) di Kuala Lumpur.

Aktifitas lainnya, menjadi pembicara pada Webinar Nasional UKM Kewirausahaan STIE Indonesia Banjarmasin dengan tema Menjadikan Wirausaha Muda Yang produktif, Inovatif, Dan Kreatif UntukSiap Menghadapi Segala Tantangan Guna Mengembangkan Usaha.

Moderator Webinar Series STIE Indonesia Banjarmasin Penelitian Skripsi Yang Bermutu Tinggi. Pembicara Tamu Banjarmasin Post TV: B-Talk “Mendongkrak Usaha Di Tengah Covid-19 dan Banjir. Pembicara Indonesia Milenial Connect: Education Virtual for Milenial Jakarta, “Speak Up for Better World.

Pembicara pada Lembaga Pers Mahasiswa Jurnal Kampus Univ. Lambung mangkurat Banjarmasin, Forum For Young Journalist: Membekali Insan Muda Dalam Jurnalistik Kampus. Pembicara di Balai Bahasa Kalimantan Selatan & IKA Duta Bahasa Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Webinar 3: Kiat Menuntut Ilmu di Luar Negeri.

Delegasi Economics & Business Panel, Johor Baru, Malaysia, 3rd Asia Multidisciplinary Conference Universiti Teknologi Malaysia Mei, 2019, Mempresentasikan hasil penelitian tentang motivasi mahasiswa STIE Indonesia Banjarmasin dalam berwirausaha.

Delegasi Indonesian Forum, University of Oxford Indonesian Forum Oxford, United Kingdom Maret 2016. Delegasi Finance & World Economy Panel, Manila, Philippines, Harvard Project for Asia and International Relations (HPAIR) Agustus 2015, berpartisipasi dalam kompetisi studi kasus ekonomi dunia oleh Harvard University dan dalam panel keuangan dan ekonomi dunia HPAIR.

Ia juga Delegate Accounting & Finance Panel, Kuala Lumpur, Malaysia, ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) November 2013.

(banjarmasinpost.co.id/Salmah Saurin)