Live TVRI! Link Streaming Perempatfinal Hylo Open 2021 & Live Score BWF Hari Ini, Marcus/Kevin Main

Link Live Streaming Hylo Open 2021 atau Jerman Open via Live Score BWF dan Siaran Langsung TVRI, Marcus/Kevin dan Ahsan/Hendra Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Hylo Open 2021 atau Jerman Open 2021 babak Perempatfinal atau babak 8 besar hari ini Jumat (5/11/2021) via Live Streaming TV Online dan Siaran Langsung TVRI. Marcus/Kevin dan Ahsan/Hendra main.

Sebanyak 10 wakil Indonesia yang bertanding dalam jadwal Jerman Open 2021 atau Hylo Open 2021 pada hari ini mulai 18.00 WIB, tersebar di lima nomor, yakni tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Selain via Live Streaming Hylo Open, pantau laga via Live Score BWF.

Ada dua laga derbi wakil Indonesia yakni Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan pada jadwal Hylo Open 2021 babak 8 besar yang digelar di Saarlandhalle, Saarbruecken, Jerman, Jumat sore nanti via Live Streaming TV Online dan Siaran Langsung TVRI. Selain itu, Marcus/Kevin juga main.

Jadwal Hylo Open 2021 atau Jerman Open 2021 selain via siaran langsung di TVRI Nasional juga bisa diakses secara Live Streaming Hylo Open melalui layanan Vidio.com, khusus court satu.

Terdapat sepuluh wakil Indonesia yang akan bertanding di babak Perempat Final Jadwal Hylo German Open 2021 atau Jerman Open 2021 hari ini.

Dari 10 laga dua diantara wakuil Indonesia sudah bisa dipastikan lolos ke babak semifal.

Pasalnya, dua derbi Merah Putih tersaji di perempat final, di mana empat pasangan ganda putra akan coba saling mengalahkan.

Mereka adalah Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Pramudya/Yeremia lolos ke perempat final setelah menyudahi pertandingan ketat melawan unggulan ke-8 asal Taiwan, Lu Ching Yao/Yang Po Han.

Mereka menang dengan skor 25-23, 14-21, dan 21-19. Sementara itu, Fajar/Rian mengalahkan wakil Inggris, Callum Hemming/Steven Stallwood, dua gim langsung dengan skor 21-16 dan 21-19.