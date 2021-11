Prediksi Bordeaux vs PSG di Jadwal Liga Prancis Live RCTI & Bein Sports, Lionel Messi Absen

Lionel Messi absen. Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Bordeaux vs PSG di Liga Prancis via Live Streaming Bein Sports 2, Live Steaming RCTI & Siaran Langsung RCTI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Bordeaux vs PSG di Jadwal Liga Prancis atau Ligue 1, Minggu (7/11/2021). Lionel Messi absen.

Siaran Langsung Liga Prancis antara Bordeaux vs PSG dimulai pukul 03.00 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan bisa di RCTI + .

Link Live Streaming Bordeaux vs PSG pada Jadwal Liga Prancis atau Ligue 1 bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan bisa via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Lionel Messi absen.

Duel Bordeaux vs PSG di Liga Prancis dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan bisa via RCTI +.

Ditinjau dari 5 kali rekor pertemuan terakhir kedua tim, kubu Paris Saint-Germain (PSG) sanggup merebut 4 kemenangan, sementara 1 lagalainnya berakhir imbang.

Dengan melihat posisi PSG di puncak klasemen Ligue 1 saat ini, jika sanggup mempertahankan rekor bagus tersebut Les Parisiens punya kans untuk memperlebar jarak dengan para pesaing mereka dalam perburuan gelar juara.

Hingga pekan ini PSG masih nyaman memimpin tabel Liga Prancis, dengan koleksi 31 poin dari 12 pertandingan.

Tim Ibukota punya keunggulan 8 angka dari Nice di tangga ke-2.

Di sisi lain, Bordeaux kini masih berjuang di papan bawah peringkat 16, dengan mengantongi 12 poin.

Posisi tim berjuluk Les Girondins itu juga terbilang sangat riskan, mengingat mereka hanya terpaut 3 angka dari batas zona degradasi alias peringkat 18, yang kini dihuni Brest.