Prediksi Chelsea vs Burnley di Liga Inggris Live Mola TV, Tuchel Andalkan Ziyech & Havertz

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Chelsea vs Burnley di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV dan tak Siaran Langsung SCTV, Hakim Ziyech main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Chelsea vs Burnley di laga Liga Inggris, Sabtu (6/11/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Siaran Langsung SCTV. Thomas Tuchel masih andalkan Kai Havertz dan Hakim Ziyech.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Chelsea vs Burnley via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via SCTV pukul 22.00 WIB.

Link Live Streaming Chelsea vs Burnley bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan bukan Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Hakim Ziyech dan Kai Havertz jadi andalan Thomas Tuchel selama Romelu Lukaku absen.

Duel Chelsea vs Burnley di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via SCTV.

Berlaga di Stamford Bridge, Chelsea berpeluang meraih pon maksimal dan memperlebar jarak dengan pesaingnya di papan atas klasemen Liga Inggris.

The Blues kini menduduki puncak klasemen EPL dengan 25 poin, berjarak 3 angka dari Liverpool di posisi kedua.

Sementara itu, Sean Dhyce akan memimpin timnya, Burnley, menuju London untuk berusaha mengulang kembali kemenangan pada musim 2017/18 lalu.

Saat itu, The Clarets menjungkalkan Chelsea dengan skor 3-2.

Akan tetapi, ambisi itu tentu tidak mudah direalisasikan.

Burnley saat ini sedang terseok di peringkat 18 alias zona degradasi. Mereka hanya mengumpulkan 7 poin dari 10 laga.