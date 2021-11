Prediksi & Live Streaming Manchester United vs Man City di Liga Inggris, Guardiola Ingatkan Ronaldo

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Manchester United vs Man City di Liga Inggris, Sabtu (6/11/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak Siaran Langsung SCTV. Cristiano Ronaldo & Edinson Cavani mulai padu.

Laga sengit Manchester United dan Manchester City akan berlangsung di Old Trafford pada hari Sabtu malam besok.

Manchester United di pertandingan ini membawa modal kurang bagus menyusul hasil imbang 2-2 di Liga Champions vs Atalanta.

Dalam pertandingan itu, Manchester United memiliki 53 persen penguasaan bola dan 13 percobaan ke gawang dengan 4 tepat sasaran.

Satu-satunya pemain yang mencetak gol untuk Manchester United adalah Cristiano Ronaldo (45', 91').

Cristiano Ronaldo saat menghadapi Newcastle United (Instagram @cristiano)

Di sisi lain, Atalanta memiliki 10 upaya ke gawang dengan 4 tepat sasaran. Josip Iličić (12') dan Duván Zapata (56') mencetak gol untuk Atalanta.

Tidak jarang akhir-akhir ini Manchester United berhasil bertahan selama 90 menit penuh.