Jadwal Liga 1 Hari Ini, Bhayangkara FC Tekad Rebut Puncak, Derby Arema vs Persebaya Live Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga 1 2021 hari ini, Sabtu (6/11/2021). Laga Bhayangkara FC vs PSM Makassar via siaran langsung Indosiar.

Jadwal Liga 1 2021 akan kembali tayang via Siaran Langsung Indosiar, Bhayangkara FC vs PSM Makassar. Sedangkan PSIS Semarang vs Borneo tayang via Live Streaming OChannel dan Vidio.com

Selain Bhayangkara FC vs PSM Makassar Siaran Langsung Indosiar juga ada Arema FC vs Persebaya. Di hari yang sama,di Live Streaming TV Online Vidio.com ada laga Madura United vs Persita Tangerang dan Arema FC vs Persebaya.

Dua laga panas akan menghiasi jadwal Liga 1 pekan ke-11 hari ini. Bhayangkara FC yang berpeluang kembali ke puncak klasemen harus menghadapi PSM Makassar di Stadion Maguwoharjo, Sleman,

Ada juga duel sesama tim Jawa Timur antara Arema FC vs Persebaya akan tersaji di Stadion Manahan, Solo.

Bhayangkara FC saat ini menempati posisi kedua klasemen dengan perolehan 25 angka, sama seperti Persib Bandung yang berada di atasnya.

Skuad asuhan Paul Munster diuntungkan karena Persib sudah memainkan 11 laga.

Semengtara itu PT Liga Indonesia Baru (LIB) memastikan seri ketiga Liga 1 2021 akan tetap digelar di Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Pesepak bola Bhayangkara FC, Renan da Silva (tengah) melakukan selebrasi bersama rekan-rekannya usai mencetak gol ke gawang Persik Kediri pada laga lanjutan BRI Liga 1 2021-2022 di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (29/9/2021) malam. Pada pertandingan tersebut Bhayangkara FC mengalahkan Persik Kediri dengan skor 2-0. Tribunnews/Irwan Rismawan (Tribunnews)

Hal tersebut dipastikan setelah PT LIB menggelar pertemuan virtual dengan perwakilan 18 klub dan PSSI pada Jumat (5/11/2021), Alhasil, seri ketiga Liga 1 2021 yang awalnya direncanakan dihelat di Jawa Timur batal terlaksana.

"Seri ketiga Liga 1 2021 digelar di Jawa Tengah dan Yogyakarta," kata Direktur Utama PT LIB, Akhmad Hadian Lukita dilansir dari BolaSport.com.