Live RCTI ! Bordeaux vs PSG di Liga Prancis Malam Ini, Messi Diragukan, Maria, Neymar & Mbappe Main

Berikut prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Bordeaux vs PSG di Jadwal Liga Prancis atau Ligue 1, Sabtu (6/11/2021). Lionel Messi meragukan trio Maria, Neymar & Mbappe main.

Siaran Langsung Liga Prancis antara Bordeaux vs PSG dimulai pukul 03.00 WIB.

Duel Bordeaux vs PSG di Liga Prancis dapat diakses Sabtu (6/11/2021). Lionel Messi meragukan trio Maria, Neymar & Mbappe main.

Duel Bordeaux vs PSG di Liga Prancis.

Paris Saint-Germain akan berusaha untuk mempertahankan atau meningkatkan keunggulan delapan poin mereka di puncak klasemen Ligue 1 ketika mereka bertandang ke Bordeaux pada Sabtu malam.

Les Girondins mengklaim kemenangan langka atas Reims dalam pertandingan terakhir mereka, sementara tim Mauricio Pochettino mengalahkan juara Lille 2-1.

Jimmy Briand tidak lebih dari pemain kecil di bawah Vladimir Petkovic di Bordeaux musim ini, tetapi ketika Les Girondins membutuhkan pemain berusia 36 tahun itu untuk tampil melawan Reims pada matchday 12, dia benar-benar memberikannya.

Hugo Ekitike dan Bradley Locko mengirim tim muda Reims dua gol menjadi baik tepat setelah satu jam, tetapi Yacine Adli memperkecil ketertinggalan sebelum Briand membalikkan keadaan dengan dua gol sebagai pemain pengganti gol keduanya datang dari titik penalti di menit kelima injury time babak kedua.

Neymar, Mbappe, dan Messi dalam pertandingan Club Brugge vs PSG pada fase grup Liga Champions di Jan Breydel Stadium, Kamis (16/9/2021) dini hari WIB.(AFP/KENZO TRIBOUILLARD) (Kompas.com)

Baca juga: PSG Nyaris Kalah atas Lille, Lionel Messi Striker Terburuk di Ligue 1, 15 Shot Nol Gol

Namun, kemenangan di gameweek enam dan kemenangan di gameweek 12 mewakili dua kemenangan Bordeaux di musim Ligue 1, dan meskipun mereka tampaknya telah mengembangkan sifat yang lebih tangguh dalam beberapa pekan terakhir, mereka tetap berada di urutan ke-16 dalam klasemen dan hanya unggul tiga poin. dari tiga terbawah.

Les Girondins hanya kalah satu kali dari tujuh pertandingan terakhir mereka di Ligue 1 sebelum kunjungan ke PSG dengan empat dari pertemuan itu berakhir tetapi kebobolan 24 gol adalah penghitungan tertinggi ketiga di divisi.