Live SCTV Chelsea vs Burnley di Liga Inggris Mount Sakit Gigi, Ziyech, Havertz, Hudson-Odoi Beraksi

Jadwal, prediksi dan Live Streaming Chelsea vs Burnley di laga Liga Inggris, Sabtu (6/11/2021) via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung SCTV. Trio Ziyech, Havertz, Hudson-Odoi unjuk gigi.

Chelsea akan berusaha untuk membuat delapan kemenangan beruntun di semua kompetisi ketika mereka melanjutkan kampanye Liga Premier mereka di kandang melawan Burnley pada Sabtu sore.

The Blues saat ini berada di puncak klasemen, mengumpulkan 25 poin dari 10 pertandingan pembukaan mereka, sementara Burnley menempati urutan ke-18, setelah mengumpulkan hanya tujuh poin dari 10 pertandingan pertama mereka di musim 2021-22.

Masih banyak pertandingan sepak bola yang harus dimainkan di musim Liga Premier 2021-22, tetapi Chelsea telah menjadi tim yang menonjol dalam kompetisi musim ini, menang delapan kali, seri satu kali dan kalah satu kali dari 10 pertandingan mereka untuk mengumpulkan 25 poin.

Ini sekaligus membuat Chelsea unggul tiga poin dari Liverpool yang berada di posisi kedua di puncak.

Sementaratim tim seperti Liverpool, Manchester City dan Manchester United semuanya memiliki masalah mereka musim ini, Chelsea terus mengumpulkan poin, dan fakta bahwa mereka hanya kebobolan tiga kali dalam 10 pertandingan liga pertama mereka musim ini bukanlah kabar baik untuk saingan mereka untuk merebut gelar.

The Blues telah memenangkan masing-masing dari tujuh pertandingan terakhir mereka di tiga kompetisi terpisah, termasuk kemenangan tandang 3-0 ke Newcastle United di Liga Premier.