Live Streaming Liga Inggris Malam Ini Man United vs Man City Adu Tajam Ronaldo vs De Bruyne

Striker Manchester United Cristiano Ronaldo adu tajam dengan gelandang Manchester City Kevin De Bruyne di laga Derby Manchester, Manchester United vs Manchester City di Liga Inggris di Old Trafford Sabtu (5/11/2021) malam ini.

Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Man United vs Man City di Liga Inggris, Sabtu (6/11/2021). Adu Tajam Ronaldo vs De Bruyne

Siaran Langsung Liga Inggris antara Manchester United vs Manchester City mulai pukul 19.30 WIB.

Link Live Streaming Man United vs Man City bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan tak Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, adu Tajam Ronaldo vs De Bruyne.

Duel Manchester United vs Manchester City di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Hari Derby hampir tiba saat Manchester United dan Manchester City bertarung memperebutkan hak lokal di Old Trafford malam ini.

Terlepas dari nasib mereka yang berbeda di awal musim Liga Premier, tidak banyak yang bisa memisahkan kedua belah pihak menjelang kick-off, dengan United memiliki peluang untuk menyamakan poin dengan rival mereka.

Setelah bangkit kembali dari penghinaan mereka di tangan Liverpool dengan kemenangan di Tottenham akhir pekan lalu, Ole Gunnar Solskjaer dan timnya akan bersemangat untuk tidak kembali ke titik awal.

Sedangkan untuk Man City, tim asuhan Pep Guardiola dibiarkan terguncang oleh kekalahan 2-0 di kandang dari Crystal Palace akhir pekan lalu, meskipun mereka berhasil bangkit kembali di Liga Champions pada pertengahan pekan melawan Club Bruges.

Gelandang Atalanta Swiss Remo Freuler (kanan) menyundul bola untuk mempertahankan sepak pojok pada pertandingan sepak bola grup F Liga Champions antara Manchester United dan Atalanta di stadion Old Trafford di Manchester, barat laut Inggris, pada 20 Oktober 2021. (Tribunnews)

Manchester United asuhan Ole Gunnar Solskjaer bangkit kembali dari seminggu tekanan intens dengan mengalahkan Spurs 3-0 di Stadion Tottenham Hotspur.

Man United tidak terkalahkan dalam empat pertemuan Liga Premier terakhir dengan City.