Perubahan Tubuh Stefan William Usai Dicerai Celine Evangelista dan Dekat Ria Andrews, Intip Fotonya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Semenjak bercerai dengan Celine Evangelista, rupanya Stefan William mulai dekat dengan perempuan bernama Ria Andrews.

Terlepas dari itu, mantan Natasha Wilona itu juga kian getol mengubah bentuk tubuhnya.

Lihat saja postingan instagramnya, @stefannwilliam, hampir tiap hari dia memposting terlihat fitness.

Bahkan kini, Stefan William tak segan memperlihatkan tubuhnya yang kian kekar bak binarawagan.

Seperti pada postingannya, awal November 2021, dia duduk di ruangan fitness dengan memakai baju lengan buntung.

Terlihat lengannya yang kian berotot. Dia juga memperlihatkan dadanya yang kian kekar.

"all progress takes place outside the comfort zone.ybb," tulisnya.

Melihat ini, seorang artis lainnya, Anthony Xie sampai menyebutnya Captain Indonesia.

"Udah bisa bikin film Captain indonesia," tulis @anthonyxie_ di kolom komentar.

Melihat komentar ini, Stefan William menanggapinya.