Prediksi Juventus vs Fiorentina di Liga Italia Live Streaming TV Online Bein Sports 2 Dybala On Fire

Kompas.com

Duel di Allianz Arena di Turin antara Juventus vs Fiorentina di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan tak pasti via RCTI +. Dusan Vlahovic saat mengeksekusi penalti pada laga pekan ke-33 Liga Italia yang mempertemukan Fiorentina vs Juventus di Stadion Artemio Franchi, Minggu (25/4/2021).(AFP/ VINCENZO PINTO)