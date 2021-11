SESAAT LAGI! Live Streaming TV Online Derby Manchester United vs Man City Liga Inggris, Link Mola TV

Sesaat Lagi Link Live Streaming Man United vs Man City di Derby Manchester Liga Inggris via Live Streaming Mola TV & Siaran Langsung SCTV, Cristiano Ronaldo dan Kevin de Bruyne main

Derby Manchester antara Man United vs Man City pada Sabtu (6/11) tidak akan memperebutkan posisi puncak klasemen EPL.

Namun, laga ini akan jadi kunci, apakah United bisa menyamai poin The Citizens yang berjarak 3 angka dari mereka.

Sebaliknya, ini juga bisa membuat tim asuhan Pep Guardiola unggul 6 poin dari anak asuh Ole Gunnar Solskjaer.

Posisi Ole Gunnar Solskjaer sebagai pelatih Manchester United sempat disebut kritis usai kekalahan 5-0 dari Liverpool.

Namun, usai laga tersebut, Iblis Merah bangkit dengan menghajar Tottenham 0-3 di EPL, lalu imbang 2-2 lawan Atalanta di UCL.

Saat menghadapi Atalnta, MU tampil militan. Mereka tertinggal 2 kali pada babak pertama dan kedua.