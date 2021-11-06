Paket Internet Murah Telkomsel
SurpriseDeal Unlimited Kembali Hadir Berhadiah Voucher Zalora Diskon 22 Persen, Begini Cara Aktivasi
Simak penawaran terbaru paket internet murah Telkomsel. Telkomsel kembali menghadirkan program #SurpriseDeal Unlimited di bulan November 2021.
Penulis: Mariana | Editor: Anjar Wulandari
BANJARMASINPOST.CO.ID - Simak penawaran terbaru paket internet murah Telkomsel.
Tak hanya paket internet murah, Telkomsel juga menghadirkan beragam promo menarik bagi pelanggan.
Paket internet murah dan promo lainnya dapat menjadi referensi dan kemudahan pelanggan dalam berkomunikasi, akses hiburan, gaming, dan lainnya.
Telkomsel kembali menghadirkan program #SurpriseDeal Unlimited di bulan November 2021.
#SurpriseDeal Unlimited kerap ditawarkan Telkomsel kepada pelanggan setia.
#SurpriseDeal Unlimited adalah paket spesial bagi pelanggan Telkomsel di mana pelanggan dapat menikmati internet dengan kuota unlimited yang berlaku selama selama 30 hari.
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Program ini pada edisi Oktober hanya berlaku pada tanggal 6-7 November 2021, mulai pukul 00.00 - 23.59 WIB.
#SurpriseDeal Unlimited berlaku untuk seluruh pelanggan Telkomsel PraBayar yang sudah aktif selama minimal 3 bulan dan pelanggan Telkomsel Halo kecuali corporate paid.
Cara Aktivasi #SurpriseDeal Unlimited
Paket #SurpriseDeal Unlimited dapat dibeli melalui:
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SurpriseDeal Unlimited
Voucher Zalora
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