Susunan Pemain & Link Streaming Juventus vs Fiorentina di Liga Italia Malam Ini, Vlahovic vs Dybala

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Juventus vs Fiorentina di Liga Italia via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak Siaran Langsung RCTI, Dusan Vlahovic & Paulo Dybala main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Juventus vs Fiorentina di Liga Italia Serie A, Minggu (7/11/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak tayang via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Dusan Vlahovic dan Paulo Dybala main.

Siaran Langsung Liga Italia antara Juventus vs Fiorentina dimulai pukul 00.00 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan bisa di RCTI + .

Link Live Streaming Juventus vs Fiorentina bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak bisa via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Paulo Dybala vs Dusan Vlahovic main.

Duel Juventus vs Fiorentina di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan bisa via RCTI +.

Baca juga: Prediksi Juventus vs Fiorentina Liga Italia Live Bein Sports 2, Vlahovic & Dybala Adu Tajam

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Inter Milan di Derby Milan Liga Italia, Ibrahimovic Starter

Baca juga: SESAAT LAGI! Live Streaming TV Online Derby Manchester United vs Man City Liga Inggris, Link Mola TV

Baca juga: Jadwal Siaran Liga Italia Malam Ini Juventus vs Fiorentina, Derby Milan vs Inter Live RCTI Besok

Laga Serie A pekan ini bisa jadi kesempatan bagi Juventus untuk kembali ke jalur kemenangan.

Sebelumnya, Si Nyonya Tua selalu gagal meraih kemenangan di 3 laga Serie A secara beruntun. Juve hanya mampu meraih 1 hasil imbang serta menelan 2 kekalahan.

Rentetan 3 hasil minor itu membuat Juve kini tertahan di urutan 9 klasemen Serie A, dengan koleksi 15 poin.

Jika mampu memetik poin penuh di laga nanti, skuad asuhan Massimiliano Allegri bakal merapatkan jaraknya dengan Fiorentina, yang saat ini duduk di peringkat 7 dengan 18 poin.

Setelah gagal menang di 3 laga Serie A secara beruntun, Juventus sebenarnya mampu bangkit saat pertandingan Liga Champions, yakni melawan Zenit, Selasa (2/11/2021).

Juve mampu menaklukkan tim asal Rusia itu dengan skor telak 4-2.