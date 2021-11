Tampil Semakin Sporty dengan Warna Baru All New Aerox 155 Connected Version

BANJARMASINPOST.CO.ID – Menjawab kebutuhan dan harapan para pecinta skutik di kelas premium, Yamaha tidak pernah berhenti dalam berinovasi melalui line up skutik Maxi Yamaha yang kini sukses menjadi trend setter di tanah air.

Termasuk pada varian All New Aerox 155 Connected version, yang terus disempurnakan baik diri sisi teknologi, performa mesin, hingga desain dan tampilan warnanya, selaras dengan perkembangan tren gaya hidup saat ini.

Merespons keinginan para pencinta Sport Scooter di Indonesia yang ingin tampil lebih sporty dan agresif dalam menunjukan eksistensi diri mereka, PT Yamaha Indonesia Motor Mfg. secara resmi meluncurkan All New Aerox 155 Connected series dengan warna dan grafis baru pada Rabu, 3 November 2021.

Pengembangan warna dan grafis baru ini, menjawab kebutuhan karakter konsumen berjiwa muda, yang kerap tampil energik, elegan, penuh gaya, serta aktif bermobilitas dalam menjalankan rutinitas sehari-hari.

“Penampilan baru All New Aerox 155 Connected version, adalah bentuk upaya Yamaha dalam memberikan nilai tambah bagi konsumen sesuai dengan perkembangan tren gaya hidup masa kini. Warna dan striping baru yang menyelimuti tubuh motor tersebut, membuatnya tampil semakin sporty dan stylish, sehingga menghadirkan rasa bangga maksimal bagi pengendaranya. Selain itu, dalam mendukung kegiatan berkendara para pecinta Sport Scooter di tanah air, generasi terbaru Aerox juga telah dilengkapi dengan fitur canggih Y-Connect dan mesin Blue Core 155cc dengan teknologi VVA yang sangat bertenaga, serta Power to Weight Ratio terbaik dikelasnya,” ungkap Antonius Widiantoro, Manager Public Relation, YRA & Community, PT Yamaha Indonesia Motor Mfg.

Yamaha Aerox & Talent (Yamaha Indonesia)

Sentuhan anyar yang paling mencolok pada tubuh All New Aerox 155 Connected, dapat dijumpai pada grafis tulisan “Aerox” yang terletak di sisi kiri dan kanan body motor.

Jika dibandingkan dengan desain sebelumnya, ukurannya kini menjadi lebih besar dengan tambahan variasi berupa garis gradien berwarna yang memberi kesan energik dan stylish.

Tidak hanya itu, bagian buritan body belakang juga disematkan grafis stripping yang kini lebih panjang.

Membentang dari tengah hingga bagian ekor guna memberikan kesan sporty dan racy yang lebih kental.

Khusus untuk All New Aerox 155 Connected berkelir Matte Black with Cyan, perubahan juga tersaji pada velg yang kini mengadopsi warna Cyan Solid yang lebih terang sehingga mampu memikat pandangan mata orang di sekitar motor.

Sebagai tambahan informasi, warna Cyan saat ini juga telah diadopsi pada motor sport Yamaha lainnya, yaitu MT 25.