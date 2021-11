Jadwal Liga 2 Pekan Ini Live Indosiar & OChannel, RANS vs Persekat & Hizbul Wathan vs PSIM

Jadwal Liga 2 Pekan Ini via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming TV Online Vidio, RANS Cilegon FC vs Persekat, Hizbul Wathan FC vs PSIM

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 2 Pekan 7 yang tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming TV Online vidio, Senin (8/11/2021), ada tiga laga yakni PSKC vs Badak lampung FC, Hizbul Wathan FC vs PSIM Yogyakarta dan Rans Cilegon FC vs Persekat.

Setelah itu, laga Liga 2 berikutnya ada PSG Pati vs PSCS Cilacap, Martapura Dewa United vs Perserang Serang dan Persis Solo vs Persijap yang tampil. Semua laga Senin tayang via Live Streaming TV Online di Vidio sebagian via Live Streamin OChannel.

Pada Jadwal Liga 2 2021, duel yang menarik adalah Rans Cilegon FC vs Persekat yang tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Persis Solo vs Persijap kemungkinan via Live Streaming Vidio.

Sebelum laga menarik RANS Cilegon FC vs Persekat terlebih dahulu diawali laga pembuka yang lain.

Duel PSKC vs Badak lampung FC yang digelar di Stadion Madya akan berlaga terlebih dahulu pukul 15.15 Wib,

Disusul pukul 18:15 WIB dueal antara Hizbul Wathan vs PSIM Yogyakarta.

Jadwal Liga 2 Senin besok di tutup dengan pertandingan RANS Cilegon FC vs Persekat pukul 20:30 WIB.

Duel RANS Cilegon FC vs Persekat di siaran langsung Indosiar dan Vidio.com.

Dengan hanya 4 laga tersisa, pertandingan tersebut penting bagi kedua tim untuk bisa memastikan langkah ke babak 8 besar Liga 2 2021.

RANS Cilegon FC dan Persekat Tegal adalah dua tim yang paling punya peluang besar menemani Dewa United yang hampir pasti bisa lolos ke babak 8 besar.