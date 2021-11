Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Live SCTV Malam Ini West Ham vs Liverpool, Tottenham di Mola TV

Jadwal Liga Inggris Pekan Ini via Siaran Langsung SCTV & Live Streaming Mola TV, West Ham vs Liverpool, Everton Tottenham dan Arsenal vs Watford

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris pekan ini dimulai pada Sabtu (6/11/2021) dan tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Mola TV. West Ham vs Liverpool, Everton vs Tottenham, Arsenal vs Watford dll.

Siaran Langsung Liga Inggris memasuki pekan ke 11 bakal dibuka dengan pertandingan Southampton vs Aston Villa disusul bigmatch Manchester United vs Manchester City. Selain itu ada laga Arsenal vs Watford yang bisa diakses via Live Streaming TV Online di www.mola.tv

Laga Everton vs Tottenham, Arsenal vs Watford di Jadwal Liga Inggris semua bisa ditonton via Live Streaming Mola TV. Namun yang tayang via Siaran Langsung SCTV hanya laga West Ham vs Liverpool.

Laga menarik pada hari sebelumnya di Liga Inggris pekan ini dimana dua tim Manchester akan saling bunuh di Liga Inggris.

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung RCTI Liga Italia Malam Ini AC Milan vs Inter Milan, AS Roma & Napoli di Bein

Namun sebelum keduanya bertanding terlebih dahulu mereka akan menjalani laga Liga Champion yang digelar Rabu dan kamis nanti.

Manchester United akan berkunjung ke markas Atalanta. Man United datang membawa modal pas pasan dari Liga Inggris.

Tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer sempat kalah 0-5 dari Liverpool sebelum menang besar 3-0 di kandang Tottenham Hotspur.

Kontra Atalanta akan menjadi ujian untuk konsistensi Man United.

Pada pertemuan pertama man Utd menang 3-2 setelah mampu comeback.

Atalanta diyakini akan memberikan perlawanan berarti pada Rabu ini hari nanti.