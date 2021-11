Line Up & Link Streaming TV Online West Ham vs Liverpool di Liga Inggris Live SCTV, Mo Salah Main

Line Up & Live Streaming West Ham vs Liverpool di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV & Siaran Langsung SCTV, Mo Salah main

Pertarungan West Ham United vs Liverpool diprediksi berjalan menarik, lantaran terkait persaingan sengit di papan atas klasemen Liga Inggris musim ini.

Liverpool yang tadi malam baru saja tergusur dari tangga 2 klasemen, berpeluang merebut kembali posisinya, jika sanggup mengemas kemenangan pada laga malam ini.

The Reds kini menduduki peringkat 3 klasemen EPL, dengan koleksi 22 poin. Mereka hanya terpaut 1 angka dari Manchester City yang semalam naik ke tangga 2.

Bagi Liverpool, hasil maksimal dalam laga malam nanti juga sangat penting untuk mendongkrak kembali kepercayaan diri mereka di kompetisi lokal, usai pekan lalu hanya bermain imbang 2-2 kontra Brighton.

Pelatih The Reds, Jürgen Klopp, menegaskan bahwa skuadnya kali ini bakal memburu kemenangan.

"Kami ingin menang melawan Brighton, dan kami ingin menang melawan West Ham, itu sangat jelas.