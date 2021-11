Live Indosiar! Preview PSS Sleman vs Persikabo di Liga 1 Malam Ini, Irfan Jaya Main

Live Streaming PSS Sleman vs Persikabo di Jadwal Liga 1 2021, Minggu (7/11/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar. Pemain Barito Putera Benny Okto berebut bola dengan pemain PSS Sleman di Liga 1

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming PSS Sleman vs Persikabo di Jadwal Liga 1 2021, Minggu (7/11/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar.

Siaran Langsung Liga 1 2021 laga antara PSS Sleman vs Tira Persikabo 1973 via Live Streaming TV Online Vidio.com pukul 20.30 WIB.

Link Live Streaming PSS Sleman vs Persikabo ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan tak via Live Streaming Indosiar karena free to air. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini,

Duel PSS Sleman vs Tira Persikabo 1973 di Liga 1 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com, Siaran Langsung Indosiar dan tak via Live Streaming Indosiar.

Laga PSS Sleman vs Tira Persikabo 1973 pada pekan ke-11 Liga 1 2021 di gelar Stadion Manahan, Surakarta, Jawa Tengah.

Pelatih PSS Sleman, Dejan Antonic membocorkan timnya bakal kehilangan beberapa pemain karena masih dalam kondisi cedera.

Siapa saja pemain yang dimaksud pelatih yang saat ini berada diujung tanduk karena peforma tim belum memuaskan tidak menyebut.

Dejan hanya berharap mereka bisa segera pulih sesuai waktunya.

Pria kelahiran tahun 1969 hanya beraharap para pemain yang cedera segera bisa sembuh dan kembali memperkuat PSS Sleman.

"Dari kondisi pemain ada beberapa pemain cedera," kata Dejan dalam jumpa pers virtual yang turut dihadiri BolaSport.com, Sabtu (6/11/2021).

Pelatih PSS Sleman, Dejan Antonicm. (net)

