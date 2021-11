Live RCTI! Susunan Pemain & Link Streaming AC Milan vs Inter di Derby Milan Liga Italia Malam Ini

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming AC Milan vs Inter di Liga Italia Live Streaming Bein Sports 2 & Siaran Langsung RCTI, Zlatan Ibrahimovic main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming AC Milan vs Inter di Jadwal Derby Milan Liga Italia Serie A, Senin (8/11/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tayang via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Zlatan Ibrahimovic main.

Hingga menjelang pekan ke-12 nanti, Milan masih memegang rekor tak terkalahkan, dengan rincian 10 kali menang dan 1 kali imbang.

Teranyar, Rossoneri berhasil menaklukkan Roma di Stadion Olimpico dengan skor 1-2.

Rentetan hasil positif itu membuat mereka kukuh bertengger di urutan 2 klasemen sementara, mengantongi 31 poin.

Skuad asuhan Stefano Pioli hanya kalah selisih gol dari Napoli yang duduk di tampuk klasemen.

Sebaliknya, Inter Milan berupaya mematahkan rekor apik rival sekotanya itu dalam pertemuan nanti. Selain itu, jika mampu mencuri poin penuh, jarak poin Nerazzurri dengan AC Milan akan terkikis jadi 4 poin saja.

Saat ini, torehan poin skuad asuhan Simone Inzaghi baru 24 angka sehingga membuatnya hanya duduk di urutan 3, tepat di bawah Milan.