Pelaku Usaha Kecil di Kabupaten HST Keluhkan Harga Minyak Goreng dan Telur Melonjak

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Para pemilik warung makan kecil di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), menjerit.

Harga minyak goreng terus melonjak. Minyak curah yang biasanya lebih murah, kini pun menghilang di pasaran.

Menurut para pemilik warung makan, naiknya harga minyak goreng kemasan tersebut terjadi sejak Juli 2021 dengan kenaikan secara bertahap.

Penuturan Syahwan, pemilik warung makan Mapan Jaya, Barabai, Kabupaten HST, Minggu (8/11/2021), normalnya harga minyak goreng kemasan Rp 12 ribu per liter naik jadi Rp 13 ribu hingga sekarang menjadi Rp 16.000 per liter.

Kenaikan tersebut sangat memberatkan, karena tentu saja menambah modal usaha warung yang dikelolanya bertahun-tahun.

“Sedangkan untuk menaikkan harga makanan, kita tak bisa lakukan, karena saat ini daya beli masyarakat juga masih rendah. Ditambah lagi dengan banyaknya warung makan baru yang bermunculan,” katanya.

Dijelaskan, selama ini warungnya menggunakan minyak goreng kemasan dengan pertimbangan selisih harga yang tak terlalu banyak dibanding minyak goreng curah.

Harga minyak goreng curah Rp 10.000 per liter. “Namun, minyak goreng curah juga sudah tak ada lagi di pasaran,” kata Syahwan.

Diapun terpaksa membeli minyak goreng kemasan karena mau tidak mau diperlukan untuk memasak menu di warung.

Harga telur ayam ras juga melonjak menjadi Rp 20.300 per kilogram dari harga normal Rp 15-17 ribu per kilogram. Begitu pula telur bebek Rp 3.000 per butir dari harga Rp 22-25 ribu per 10 butir.

