Preview Rans Cilegon FC vs Persekat Live Indosiar, Penentu Susul Martapura Dewa United Lolos 8 Besar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 2 Pekan 7 via siaran langsung dan Live Streaming vidio, Senin (8/11/2021). Ada tiga laga yang akan bertanding PSKC vs Badak lampung FC, Hizbul Wathan FC vs PSIM Yogyakarta dan Rans Cilegon FC vs Persekat.

Lalu Jadwal Liga 2 berikutnya PSG Pati vs PSCS Cilacap, Martapura Dewa United vs Perserang Serang dan Persis Solo vs Persijap yang tampil. Semua laga Senin live streaming TV Online di Vidio.

Pada Jadwal Liga 2 2021, duel yang menarik adalah Rans Cilegon FC vs Persekat. dan Persis Solo vs Persijap.

Sebelum laga menarik RANS Cilegon FC vs Persekat terlebih dahulu diawali laga pembuka yang lain.

Duel PSKC vs Badak lampung FC yang digelar di Stadion Madya akan berlaga terlebih dahulu pukul 15.15 Wib,

Disusul pukul 18:15 WIB dueal antara Hizbul Wathan vs PSIM Yogyakarta.

Jadwal Liga 2 Senin besok di tutup dengan pertandingan RANS Cilegon FC vs Persekat pukul 20:30 WIB.

Duel RANS Cilegon FC vs Persekat di siaran langsung Indosiar dan Vidio.com.

Dengan hanya 4 laga tersisa, pertandingan tersebut penting bagi kedua tim untuk bisa memastikan langkah ke babak 8 besar Liga 2 2021.

RANS Cilegon FC dan Persekat Tegal adalah dua tim yang paling punya peluang besar menemani Dewa United yang hampir pasti bisa lolos ke babak 8 besar.

Hari pertama TC Rans Cilegon FC di Lapangan Yoga Perkanti, Jimbaran Bali, Sabtu (22/05/2021) sore. (KOMPAS.com/SUCI RAHAYU)

