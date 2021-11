Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022, Timnas Jerman, Italia, Inggris, Prancis, & Spanyol Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa yang akan digelar pada Jumat (12/11/2021) hingga Senn (15/11/2021) dini hari via Live Streaming Mola TV memuat sejumlah laga menarik. Timnas Jerman, Italia, Inggris, Prancis, Belanda dan Spanyol main.

Beberapa negara dengan latar belakang sepak bola yang kuat seperti Italia, Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol akan tampil menghadapi lawannya masing-masing. Semua laga tayang via Live Streaming TV Online www.mola.tv

Berdasarkan jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 laga menarik pada Sabtu dinihari ada Timnas Jerman, Spanyol dan Portugal yang tampil via Live Streaming Mola TV.

Keesokan harinya Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa akan kembali menghadirkan laga menarik ada Timnas Italia dan Inggris yang akan memghadapi lawan lawanya digelar pada Minggu (14/11/2021). Mola TV akan siarkan live semua laga secara lengkap.

Mola TV akan kembali menyiarkan live laga Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa secara eksklusif hanya melalui platform streaming resmi mereka pada Senin dinihari di laga Timnas Perancis, Belgia

dan Belanda.

Hampir seluruh laga Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa yang digelar pada 12-14 November 2021 akan digelar dan disiarkan live di Mola TV pada dinihari waktu Indonesia, sehingga Anda harus menyiapkan tenaga ekstra untuk begadang.

Laga perdana Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa akan digelar Jumat, 12 November 2021 pukul 00.00 WIB.

Nicolo Barella melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Belgia dalam laga perempat final Euro 2020 di Football Arena, Muenchen, pada 2 Juli 2021. (Sebastian Widmann - ©UEFA)

Ada delapan negara dan empat laga yang akan di[persembahkan yakni Azerbaijan vs Luksemburg, Armenia vs Makedonia Utara, Rusia vs Siprus dan

Georgia vs Swedia.

Kemudian Sabtu dinihari pukul 02.45 WIB ada laga Jerman vs Liechtenstein, Yunani vs Spanyol dan Irlandia vs Portugal yang juga bkisa disaksikan Live Streaming Mola TV.

Laga seru berlanjut pada Italia vs Swiss dan Inggris vs Albania dan beberapa laga lainnya.