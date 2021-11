Terpilih Ikuti Program Pertukaran Pemuda antar Negara, Begini Cerita Gadis Banjarmasin Lolos Seleksi

BANJARMASIN POST.CO.ID - Rasa senang dan bangga dirasakan Kesuma Anugrah Yanti karena terpilih mengikuti program pertukaran pemuda antar negara yang diselnggarakan oleh pemerintah Indonesia - Australia melalui Kemenpora dan DFAT (The Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT).

Yanti pun bercerita, bulan April 2021 lalu mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh PCMI dan Dispora Kalsel untuk program PPAN.

Tahapan seleksi mulai dari administrasi, wawancara tentang komunikasi, pengetahuan, kepemudaan, psikologi, budaya,community development dan lain-lain. Setelah itu terpilih masuk 20 besar ada focus group discussion dan wawancara panel.

"Seleksi yang cukup ketat dan diikuti hampir 70 peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Kalsel. Saya pun menjadi juara pertama sebagai perkwakilan Kalsel untuk program AIYEP (Australia-Indonesia youth Exchange Program) atau Pertukaran Pemuda Australia-indonesia," papar Yanti, Senin (8/11/2021).

Baca juga: Millenial Talk Indonesia Canangkan Pertukaran Mahasiswa Daerah ke Mancanegara

Baca juga: Kerennya Sasirangan Kekinian, Gadis Banjarmasin Ini Pun Kepincut Model Casual

Dia menambahkan, pertukaran Pemuda Antar Negara atau PPAN merupakan salah satu program pemerintah dalam mengembangkan generasi muda Indonesia untuk memperluas pengetahuan dan wawasan, sekaligus mempersiapkannya menghadapi tantangan global di masa mendatang.

Program ini dilaksanakan pemerintah melalui Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga dengan mengirimkan duta muda terbaik Indonesia di berbagai program pertukaran.

"Sebagai duta muda bangsa ini, peserta akan mendapatkan kesempatan emas untuk mengembangkan dirinya sekaligus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat Indonesia juga kepada masyarakat di negara tujuan," tandasnya.

Kegiatan ini juga merupakan media untuk mengenalkan potensi bangsa pada sektor wisata, industri juga sektor lainnya kepada masyarakat internasional.

"Peserta program berkesempatan untuk dapat mempelajari banyak hal tentang negara tujuan serta memperkuat pemahaman antarbudaya (intercultural understanding) yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perdamaian," ucap Yanti.

AIYEP merupakan program bagi pemuda Indonesia dan Australia yang berfokus kepada intercultural skill, pengalaman profesi profesional dan community development/volunteering.