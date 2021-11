Karateka Shoto-kai Borneo Sukses Menjuarai Ajang Okinawa E-Tournament World Series 2021

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Karateka Kalsel sukses mengharumkan nama banua dan Indonesia di ajang virtual Okinawa E-Tournament World Series 2021.

Karateka yang tergabung dalam tim Shoto-kai Borneo berhasil keluar sebagai juara menaklukkan tim-tim negara lain di antaranya Filipina, Itaia dan Norwegia.

Pelatih tim Shoto-kai Borneo, Sepriyani Ina Tokan mengaku bangga atas pencapaian ketiga karateka yang mampu menorehkan prestasi di tingkat nasional.

"Walaupun virtual, mereka bangga bisa main dan membawa nama daerah bahkan sampai juara. Saya sebagai pelatih hanya memberikan ilmu buat mereka, semua ini hanya titipan dari Allah, mereka yang luar biasa," ucap perempuan yang merupakan guru olahraga di yayasan swadaya insan cendikia tersebut pada Selasa (9/11/2021).

Baca juga: Latihan Terprogram Kunci Kejayaan Karateka Lamkari Kabupaten HST di Event Lokal dan Regional

Baca juga: Sukses Sebagai Atlet, Karateka Kalsel Sepriyani Ina Tokan Kini Targetkan Prestasi Sebagai Pelatih

Baca juga: VIDEO Karateka Muda Shotokai Banjarmasin Ikuti Ujian Kenaikan Sabuk

Kejuaraan yang berlangsung pada bulan Oktober 2021 tersebut menjadi prestasi membanggakan bagi ketiga karateka, Windy Zhafira Maheswari, Nazheera Uzhma Mumtaz Yasin dan Siti Aleandra Alqorina S.

Ketiga karateka Dojo Almazaya ini menampilkan gerakan yang selaras dan serasi, serta koordinasi antara gerakan dan teknik gerakan mampu memukau para juri.

Atas hasil tersebut, mereka berhak mendapat hadiah sejumlah 5000 euro.

"Alhamdulillah sangat senang, harapan saya bisa terus berprestasi, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil, 'If we never try, we will never know'," harap Nazheera. (Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)