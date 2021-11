Live Streaming Mola TV, Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Conmebol, Brazil & Argentina Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona CONMEBOL kembali akan digelar Jumat (12/11/2021) hingga Rabu (17/11/2021). Sejumlah laga seru akan terjadi. Laga di mulai Jumat dinihari dan tayang Live Streaming Mola TV. Ada Brasil vs Kolombia, Uruguay vs Argentina dan Paraguay vs Chile.

Berikut jadwal kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol yang akan berlangsung pekanini.



Sama seperti eropa, zona Amerik latin juga bakal menghelat laga kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol pekan ini.

Sejumlah negara kembali akan bersaing memperebutkan lima tiket zona Conmebol lolos ke Piala Dunia 2022 nanti.

Laga akan diawali pada Jumat, 12 November 2021 04.00 WIB antara Ekuador vs Venezuela laga Streaming Mola TV 06.00 WIB.

Lalu Rabu, 17 November 2021 negara kembali bakal bertanding yakni mulai pukul 03.00 WIB Bolivia vs Uruguay, 04.00 WIB: Venezuela vs Peru disusul pukul 06.00 WIB: Kolombia vs Paraguay dan pukul 06.30 WIB: Argentina vs Brasil..

Berikutnya pukul 07.15 WIB ada Chile vs Ekuador.

Timnas Brasil sebagai pemuncak klasemen bakal mendapat tantangan Kolombia di Stadion Arena Corinthians, Sao Paulo.