Pasar Pangan Murah Toko Tani Digelar, Begini Antusias Warga Desa Parigi HSS Berbelanja Sembako

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Dinas Ketahanan Pangan HSS menggelar Pangan Murah Toko Tani Indonesia (TTI) hari keenam yang di Desa Parigi Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Selasa (9/11/2021).

Gelar Pangan Murah Toko Tani Indonesia (TTI) dalam Rangka Menyambut Hari Jadi ke- 71 Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 yang didukung oleh Baznas HSS, Bank Kalsel Cabang Kandangan, dan Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan.

Pelaksanaan Gelar Pangan Murah TTI bertujuan membantu masyarakat untuk mendapatkan pangan yang terjangkau dan berkualitas.

Dalam pelaksanaannya masyarakat yang akan berbelanja diberikan nomor antrian terlebih dahulu. Lalu menunggu dipanggil oleh petugas, dan secara bergiliran berbelanja.

Dinas Ketahanan Pangan HSS menggelar Pangan Murah Toko Tani Indonesia (TTI) hari keenam di Desa Parigi Kecamatan Daha Selatan, Senin (9/11/2021). (Diskominfo HSS)

Hal ini bertujuan agar masyarakat yang berbelanja dapat lebih tertib dan lebih mentaati protokol kesehatan.

Bahan pangan yang disediakan berupa beras sehat dari Kelompok Tani Budi Bakti Gambah Dalam Barat, sayuran dari Kelompok Wanita Tani Pekarang Pangan Lestari binaan dari Dinas Ketahanan Pangan HSS, telur ayam, telur itik, bawang merah, bawang putih, daging kerbau beku, daging ayam, gula pasir, dan minyak goreng.

Semua bahan yang dijual harganya lebih terjangkau dibanding harga pasaran.

PJ Kepala Desa Parigi, Abdul Halim mengucapkan, terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya Dinas Ketahanan Pangan karena telah menyelenggarakan Pangan Murah Toko Tani Indonesia (TTI) di Desa Parigi.

“Saya menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan yang telah menyelenggarakan dan memilih desa kami untuk menggelar pasar pangan pada hari ini,” katanya.

Sedangkan Sinta Dewi sebagai pembeli di Pangan Murah Toko Tani Indonesia ( TTI ) membeli gula, minyak, telur dan ayam dengan harga yang lebih murah dari harga pangan pada umumnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati Hulu Sungai Selatan serta Dinas Ketahanan Pangan karena telah menyelenggarakan Pangan Murah Toko Tani Indonesia ( TTI ).

“Saya beli gula, minyak, telur dan ayam dengah harga yang lebih murah," katanya.

Dibeberkannya harga gula yakni Rp 11 ribu per kilogram, minyak goreng Rp 15 ribu per kilogram, telur Rp 20 ribu per kilogram, bawang merah Rp 23 ribu per kilogram, bawang putih Rp 22 ribu per kilogram, daging kerbau beku Rp 85 ribu per kilogram

Harga ini, sangat murah dibanding di pasar. Misal minyak goreng saja mencapai Rp 18 ribu per liter. Gula juga Rp 12.500 per kilogram.

"Untuk pak Bupati Hulu Sungai Selatan dan Dinas Ketahanan Pangan, saya sangat berterima kasih dengan adanya pasar pangan murah pada hari ini, sangat bermanfaat bagi masyarakat yang kurang mampu,” jelasnya. (AOL/*)