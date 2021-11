Jadwal Liga 2, Live Indosiar & TV Online, Semen Padang vs Sriwijaya FC, Sulut United Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Liga 2 via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming di vidio, Rabu (10/11/2021). Ada tiga laga yang akan bertanding yakni Persewar vs Kalteng Putra FC, Sulut United vs Mitra Kukar dan Semen Padang vs Sriwijaya FC.

Hanya Semen Padang vs Sriwijaya FC yang akan tayang via Siaran Langsung TV Indosiar. Sementara tiga laga lainnya di Liga 2 akan disiarkan secara langsung via Live Streaming TV Online di Vidio.

Pada Jadwal Liga 2 2021, Semen Padang vs Sriwijaya FC yang tayang via Siaran Langsung Indosiar berada dalam performa yang bagus. Duel menarik lainnya adalah Sulut United vs Mitra Kukar yang tayang via Live Streaming Vidio.

Persewar vs Kalteng Putra FC akan berlaga terlebih dahulu yakni pukul 15.15 Wib dan bisa disaksikan via Live Streaming Vidio

Duel seru akan terjadi pada Sulut United vs Mitra Kukar Rabu (10/11/2021) nanti.

Sulut United sebagai pemuncak klasemen sementara grup D tentu akan bertekad meraih kemenangan.

Sebaliknya Mitra Kukar juga ingin meraih tiga poin untuk mengehjar devisit poin atas sang pemuncak.



Kapten tim Mitra Kukar FC, Anindito Wahyu serta pemain belakang Rendy Siregar belum bisa dipastikan dapat bermain kontra Sulut United,

Mitra Kukar Vs Martapura FC. Dipertandingan perdana Liga 2 Indonesia, Laskar Demang Lehman Kalah 2-0 (Instagram Liga 2)

Cidera yang didera dua pemain andalan Naga Mekes ini dipastikan oleh Pelatih tim asal Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ini.

"Ada dua pemain kita yang cidera ada Anindito Wahyu dan Rendy Siregar, sisanya bagus. Anindito sudah mulai latihan grup, untuk Rendy masih bersama physioteraphy," tegas Pelatih Mitra Kukar Asep Suryadi, Senin (8/11/2021).

Selain dua pilar yang belum fit, dua pertandingan terakhir Mitra Kukar di laga lanjutan Liga 2 Indonesia jadi bahan evaluasi tim kepelatihan.